DAÜ’de eğitim lokali açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü ile DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) arasında, üniversite bünyesinde bir eğitim lokali açılması üzerine sözleşme imzalandı.

Söz konusu sözleşmenin imza töreni 1 Temmuz 2022 Cuma günü, saat 11:00’de, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında gerçekleşti. DAÜ-SEN’in yapacağı yatırım karşılığında; DAÜ Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü binasında bulunan yapılardan birinin işletim ve kullanımına ilişkin esasların belirlendiği sözleşmeye Rektör Prof. Dr. Hocanın ile DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe imza koydu.

İmza törenine DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel ile İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy ile DAÜ-SEN Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Açılacak eğitim lokali, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik farkındalığı geliştirmeyi amaçlıyor.

Eğitim lokali aynı zamanda DAÜ personelinin ve Gazimağusalıların da kullanabileceği bir merkez olmanın yanı sıra, kentteki sivil toplum örgütleri ile üniversite arasındaki iş birliğini arttırma hedefini de taşıyor.

Törende konuşan DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe, bu sözleşme ile çok güzel bir iş başlattıklarını belirterek, DAÜ-SEN üyelerinin her ay ödediği kaynaklardan gurur duyulacak bir mekan yaratacaklarını ifade etti. Bu ortak alanın hem dinlence hem de toplantı alanı olacağını aktaran Gökçe, Rektör Prof. Dr. Hocanın’a ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şensoy’a desteklerinden ötürü teşekkür etti. Gökçe, yeni akademik yılın başında açılması planlanan tesisin DAÜ’ye hayırlı olmasını diledi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da inşaatı yapılacak olan lokalin DAÜ’nün ortak buluşma noktası olabileceğini belirterek, sendikaya ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde projelendirmenin verimliliği de gözeterek yapılmasından dolayı memnuniyetini aktardı. Lokalin DAÜ’ye faydalı bir girişim olacağını ifade eden Prof. Dr. Hocanın, üniversitenin sendikalar ile sürdürülen etkin ve çözüm odaklı iletişiminin devam edeceğini vurguladı.