DAÜ yönetimi ile DAÜ-SEN arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK), DAÜ Rektörlüğü ve DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, TİS’in imza töreni bugün DAÜ Senato Odası’nda gerçekleşti. Törene, onur konuğu olarak Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ-SEN Başkanı Öğretim Görevlisi Ulaş Gökçe ile şahit olarak DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi Ersun Kutup, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel ile DAÜ-SEN Mali İşler Sekreteri Prof. Dr. Sami Fethi imza koydu.

Törene Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeleri, rektör yardımcıları, DAÜ-SEN Yönetim Kurulu Üyeleri, bazı dekanlar, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.

Gökçe: “Taraflar müzakerelerde birbirlerine dürüst davrandı, empati gösterdi”

DAÜ-SEN Başkanı Öğretim Görevlisi Ulaş Gökçe, “Popülizm yapmadan, kurumumuzu koruyarak, uzlaşmadığımız konuları bir çatışma unsuru yapmadan, müzakere ederek uzlaşıya vardık” diye konuştu.

Gökçe, “DAÜ varsa çalışanları vardır” ilkesine sadık kaldıklarını ifade ederek, “Kurumun uzun vadede çıkarlarını dikkate alarak, emekçilerin ekonomik, demokratik ve sosyal haklarını genişletmek için uğraştık. Taraflar müzakerelerde birbirlerine dürüst davrandı, empati gösterdi, çatışmamayı prensip gördü ve bugüne geldik” dedi.

Hocanın: “Diğer kurumlara örnek olmasını diliyorum”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “TİS’te çalışanın lehine olan kısımlarda en uygar şekilde çalışma yaşamına katkıda bulunacak değişimler yaptık. Mali artışlar veya başka menfaatler sağlamaktan çok; kurumu koruyucu ve kollayıcı, çalışanın da haklarını geliştirici bir TİS oldu. Dolayısıyla diğer kurumlara da örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

DAÜ-SEN’in yalnızca TİS kapsamında yapılan çalışmalarda değil, mevzuat değişiklikleri, yüz yüze eğitim, üniversitenin karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunların çözümünde ve mevzuat oluşumunda yapıcı tavır sergilediğini belirterek, teşekkür etti.

Özcenk: “Hassasiyetle çalıştık ve bu güzel TİS ortaya çıktı”

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, “Ben ve arkadaşlarım hassasiyetle çalıştık ve bu güzel TİS ortaya çıktı. DAÜ varsa varız, yoksa yokuz. En önemlisi, son iki TİS’te koyduğumuz bir madde beni son derece mutlu etmiştir. O maddede şöyle diyor: ‘Kurumumuz ekonomik olarak darboğaza girdiği takdirde TİS tekrar ele alınıp ekonomik konumlar gözden geçirilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.’ Bu kurumumuz için son derece önemli bir maddedir” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu: “DAÜ, KKTC kadar değer verdiğimiz bir kurumdur”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “DAÜ dendiğinde KKTC’deki üniversitelerin lokomotifi akla gelmektedir. Bizim için de böyledir. Milli Eğitim Bakanlığı açısından DAÜ akademik performansıyla, diğer üniversitelere örnek olması ve yeterlilikleri yukarı çekmesi açısından da olmazsa olmazımızdır. Gazimağusa ilçemizde yer almış olması da Gazimağusa için bir kazançtır. DAÜ’nün ekonomik olarak sergilediği performans da çok önemlidir” dedi.

“DAÜ bine yakın öğretim üyesi ve 16 bine yakın öğrencisiyle, istikrarlı büyümesini hiç bozmadan yola devam etmektedir” şeklinde konuşan Bakan Çavuşoğlu, şunları da kaydetti:

“Farklı görevlerdeyken DAÜ’nün üzüntülü günlerinde de sevinçli günlerinde de yanında bulunmuş ve katkı yapmış biriyim. KKTC halkı DAÜ’süyle gurur duymaya devam edecektir ve DAÜ KKTC kadar değer verdiğimiz bir kurumumuzdur. Bu anlamda bugün, tarafların uzlaşı kültürüyle üniversitemiz ve halkımız için, dönemin sıkıntılarını bilerek, uzlaşarak böyle bir TİS’e hep beraber imza atabiliyor olmamız, kanaatimce örnek alınması gereken bir davranıştır. Milli Eğitim Bakanı olarak DAÜ başta olmak üzere tüm üniversitelerimizin geleceğe doğru yolculuğunda her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek isterim.”