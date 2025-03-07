Lema GÖZAY

Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri “DAÜ ticarethane değildir!” sloganıyla Hukuk Fakültesi önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Gençler, kurumun öğrencilerden ‘nasıl daha fazla para alabileceği’ yöntemlerini aradığını, yatay geçiş veya kayıt sildirme haklarını alıkoyarak uyguladığını belirterek, “böylece üniversiteye finansal bağımlılık dayatılmaktadır” dedi. DAÜ’lü öğrenciler protestolarında, okulun mevzuatında yapılan değişiklikler nedeniyle binlerce öğrencinin mağdur olduğunu belirterek, “Bu uygulama öğrencileri müşteri olarak gören ve üniversiteleri şirketleştiren neoliberal politikaların bir sonucudur” ifadelerini kullandı.