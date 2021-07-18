DAÜ-SEN'den CTP ve TDP'ye destek: “Demokrasilerde biat kültürünü reddetmek, çok sesliliği korumak esastır"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Meclis toplantısına katılmama kararına saygı gösterilmesi ve buradan gerekli mesajın alınarak, demokrasi ve diyaloğu geliştirecek adımlar atılması gerektiğini belirtti.

DAÜ-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İktidar partileri ile muhalefet partilerinin diyaloğu korumaları demokrasi, iyi yönetim ve toplumsal barış için çok önemlidir. İktidar partilerinin devletin gücünü kullanarak muhalif düşünceleri sindirmeye, aynılaştırmaya çalışması kabul edilemez. Böyle bir ortamda demokrasinin yaşaması, ülkenin çağdaş gelişim sağlaması mümkün değildir” denildi.

Türkiye yönetimi ile Kıbrıslı Türk muhalefetinin diyaloğunun tümden koptuğu ve İki ülkenin kendi içlerinde ve kendi aralarındaki siyasi partiler arası diyalogsuzluğun sürdürülebilir olmadığı savunulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Demokrasilerde biat kültürünü reddetmek, çok sesliliği korumak esastır. Her siyasi düşünceyi aynı kalıba sokma çabası hem Kıbrıslı Türklere hem de Türkiye’ye zarar verir. Kıbrıslı Türklerin adamızda kök salması, demokrasinin gelişmesine bağlıdır. Buna destek olmak, saygı göstermek tüm siyasi partilerin, dost ve yoldaş devletlerin sorumluğudur. Yaşanan sorunları derinleştirmek ve büyüterek devam ettirmek akıl işi değildir.

Son günlerde Kuzey Kıbrıs muhalefet partileriyle Türkiye iktidarının yaşadığı sorunun aşılabilmesinin yegâne yolu karşılıklı saygı temelinde yeniden diyaloğun inşa edilmesidir.”