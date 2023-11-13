DAÜ-SEN “uzlaşı” çağrısı yaptı

DAÜ-SEN, üniversitede yaşanan sorunların çözümü için “diyalog ve uzlaşı” çağrısı yaptı, eylem ve grev uyarısında bulundu.

DAÜ-SEN’den yapılan basın açıklamasında, 2023 Temmuz ayından beridir DAÜ yönetiminin, tek taraflı olarak çalışanın rızasını almadan “iç borçlanma” adı altında yaptığı maaş kesintilerinin, yasalara, tüzüğe ve Toplu İş Sözleşmesi’ne (TİS) aykırı olduğunu kaydetti.

Bundan dolayı DAÜ-SEN, DAÜ PER-SEN ve DAÜ BİR-SEN’in çeşitli davalar açtığı belirtilen açıklamada, TİS’e aykırılık ve alacak davaları olarak devam etmekte olan yargı süreçlerinin Aralık ayında veya Ocak ayında sonuçlanacağı ifade edildi ve şunlar kaydedildi:

“Bu davalar büyük oranda kazanılacaktır, çünkü ihlaller açık ve nettir. Ancak davaların kazanılması mali sorunun çözümünü doğrudan getirmeyecektir ve sorunların çözümü için tarafların uzlaşı ihtiyacı devam edecektir. DAÜ-SEN olarak sorunların çözümü için öncelikli olarak her zaman diyalog ve uzlaşı süreçlerini tercih ettik. Diyalogun sonuç vermediği noktalarda dava da açtık, eylem de yaptık. Bundan sonra da diyalog süreçlerinin tıkandığı noktalarda dava açmak, eylem yapmak kaçınılmaz bir sendikal yöntem olarak önümüzde olacaktır. Kaçınılmaz noktaya gelindiğinde ülke tarihinin en büyük eylemlerini ve hatta grevini yapabiliriz. DAÜ-SEN olarak daha önce de yaptık bundan sonra da yapmaktan çekinmeyiz. Ancak bilmeliyiz ki, en büyük grevi de yapsak, yaşadığımız mali krizin çözümü yine uzlaşı masasında tarafların uzlaşısıyla gelecektir. Dolayısıyla en akılcı olan yaklaşım, mahkemelere, eylemlere, grevlere gerek kalmadan sorunları uzlaşı masasında vaktinde çözmektir. Bunun için Hükümetin de, DAÜ Yönetiminin de, Sendikaların da sorumluluk içerisinde hareket etmesi şarttır.

Yaşanan görev değişiminden sonra DAÜ Rektörlüğünün de üzerine düşeni yaparak, akılcı ve vaktinde çözüm için hükümetin adım atması gerektiğinin bilinci içerisinde olması gerektiğine inanıyoruz. Hükümetin de kararlı ve samimi olması durumunda DAÜ’de mali krizin çözümü için hazırlanan Protokol imzalanacak ve uygulanacak noktaya gelecektir.

Bugüne kadar çok zaman kaybettik ve bundan kurum olarak, çalışanlar olarak ve nihayetinde toplum olarak çok zarar gördük. Daha büyük zararların oluşmasını ve geri dönülemez noktalara gidilmesini bir an önce engellemeliyiz. Bu noktada, en büyük yetki de sorumluluk da hükümettedir.

DAÜ-SEN olarak bir kez daha tarafları uyarmak istiyoruz: Ortak akıl, uzlaşı ve ortak hareket, sorunun çözümü için yegane yoldur. DAÜ Toplumun bize emanetidir, bu emanete hep beraber sahip çıkmalıyız. Başarı için tüm tarafların sorumluluğunu tam olarak yerine getirmesi ve süreçte etkin olması şarttır.”