DAÜ-SEN: Keyfi icraatlar artık son bulmalıdır

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), üniversiteden ayrılan veya emekli olan akademik personelin kıdem tazminatlarının henüz ödenmediğini ancak, aynı dönemde emekliye ayrılan personelin iki aylık kıdem tazminatını aldığını açıkladı.

DAÜ'SEN'den yapılan yazılı açıklamada, üniversite yönetimine kıdem tazminatlarının ödenmesi için çağrıda bulunuldu, "Keyfi icraatlar artık son bulmalıdır" denildi.

Açıklama şöyle:

"Üniversitemizden ayrılan veya emekli olan akademik personelin kıdem tazminatları 3 ayı geçmiş olmasına rağmen, kaynak yok gerekçesiyle ödenmemektedir. Ancak aynı dönemde emekliye ayrılan personelin bir kısmına kıdem tazminatları iki ay içerisinde ödenmiştir. Yasal mevzuat gereği Toplu İş Sözleşmeleri iş yasasında tanımlanan hakların gerisine gidemez, dolayısıyla Toplu İş Sözleşmesinde belirtilmeyen bir konu iş yasasındaki uygulamaya tabiidir. Bu çerçevede, İş yasası emekli olan veya işten ayrılan personele kıdem tazminatları dahil parasal tüm alacaklarının bir ay içerisinde ödenmesini emretmektedir.

Dolayısıyla, işten ayrılmış veya emekli olmuş olan üyelerimiz mağdur edilmektedir. Bu durum kabul edilemez ve bu mağduriyet hakkaniyetli bir yöntemle hemen ortadan kaldırılmalı, ilgili kişilerin endişeleri giderilmelidir.

Kıdem tazminatlarının zamanında ödenmemesi aynı zamanda Üniversitenin itibarı açısından da olumsuz bir tablodur. 25-30 yıl kuruma emek vermiş bir akademik personele hakkı olan kıdem tazminatını ödenmemesi Üniversiteyi hukuki ve mali açıdan güvensiz, yöneticileri ise ayrımcılık yapar hale getirir. Rektörlüğe bu konuda kaleme aldığımız yazıya henüz yazılı bir cevap almış değiliz.

Kıdem tazminatları sorunun yanında, Maaş kesintileri çalışanın rızası olmadan ve herhangi bir anlaşma yapılmadan yasa dışı olarak Temmuz ayından beri sürdürülmektedir. Bu konuda sendikamızın girişimiyle, emsal niteliğinde açılan kişisel alacak davaları kazanılmış olmasına rağmen, yönetim bu sorunu çözecek protokol ve TİS düzenlemelerini sonuçlandıracak noktaya gelememiştir. Bu ayın sonuna kadar bir anlaşma olamaması durumunda, sendikamız tüm üyelerimizin alacak davalarının açılabilmesi için gerekli çalışmayı yürürlüğe koymak durumunda kalacaktır. Dolayısıyla yönetimin sendikalarla bir çözüm bulma niyeti varsa bu niyet zamanında sonuç vermelidir.

Tüm bunların yanında Ek ders ücretleri henüz ödenmemiş ve 13. Maaşın ise yine çalışanın rızası alınmadan yasa dışı olarak kısmen veya tamamen ödenememe ihtimali gündemdedir.

Hal böyle iken Rektörlüğün tüm kurallara aykırı, münhalsiz şekilde yeni bir istihdam talebini VYK’ya ilettiği bilgimize gelmiştir. Bu inanılmaz büyük bir yanlış olur. Sendikamızın böyle bir istihdamı kabullenmesi beklenilmemelidir. Bu istihdam girişiminin durdurulmaması, sendikamız açısından, yönetimle görüşülecek bir konunun kalmayacağı anlamı taşıyacaktır. Vakıf Yöneticiler Kurulu ve Rektörlüğün öncelikli konusu, yeni istihdam yapmak değil, mevcut personelin sorunlarına çok erken zamanda çözüm bulmak olmalıdır. Söz değil iş üretme ve sonuç alma zamanı gelmiştir.

Sendikamız mağdur çalışanlarımızın her türlü yasal hakkını savunmaya, keyfi icraatlara karşı durmaya kararlıdır."