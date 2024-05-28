DAÜ-SEN: “Et sorununun çözümü için paydaşlarla görüşülmeli”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), et sorununun çözümü için hükümetin paydaşlarla görüşmesi gerektiğini belirtti.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, et ithalatının çözüm olmadığı, sorunun ise üretimde yetersizlik ve verimsizlik olduğu ifade edildi.

Hükümetin, tarım ve hayvancılıktaki üretimi ve verimi artırabilmesi gerektiği belirtilen açıklama, bunun için paydaşlarla görüşülmesi, kısa, orta ve uzun vadeli bir plan ortaya koyulması gerektiği kaydedildi.

“Hayvancı ve çiftçi ile görüşmemek, görüşme taleplerini reddetmek, eylemlere duyarsız kalmak kabul edilebilir değildir” denilen açıklamada, sorun çözmenin birinci koşulunun, paydaşlarla görüşmek olduğu ifade edildi.

İthalatı kalıcı bir çözüm olarak görmenin büyük bir hata olacağı savunulan açıklamada, hükümete, sorunun çözümü için paydaşlarla görüşme çağrısı yapıldı.

Eylem devam ederken, “görüşme yapmam” demenin, görüşmeyi ve çözüm bulma çabalarını reddetmek demek olduğu kaydedilen açıklamada, bu anlayış ile sorun çözmenin mümkün olmadığı belirtildi.