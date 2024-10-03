DAÜ-SEN, DAÜ Genel Sekreteri kadrosuna vekaleten atama yapılmasını eleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), 10 yıldır boş olan "DAÜ Genel Sekreteri" kadrosuna vekaleten atama yapılmasını eleştirerek, bunun hükümetin imza koyduğu protokolün ruhuna ve esasına aykırı olduğunu belirtti. Sendika, atamayı öğrenci ve personel sayısı azalırken "açık bir israf" olarak da niteledi.

Halen iki yönetsel personelin Genel Sekreter Yardımcısı görevi yürüttüğüne işaret eden DAÜ-SEN yazılı açıklamasında, DAÜ’nün yaşadığı derin mali krizi çözebilmek için 6 ay önce, hükümet, üniversite yönetimi ve sendikalar arasında 4 yıllık program içeren bir protokol imzalandığını, protokolün temel hedeflerinden birinin üniversitenin yönetişim giderlerini azaltmak ve keyfi atamaları sonlandırmak olduğunu hatırlattı.

Bu vekaleten atama yaklaşımının Hükümetin de imza koyduğu protokolün, esasına da ruhuna da aykırı olduğunu belirten DAÜ-SEN, hükümetin eğer bu konuda bilgisi ve onayı veya telkini yoksa, acilen protokole uygun hareket edilmesi için gereğini yapması gerektiğini kaydetti.

DAÜ-SEN, “Hükümet protokol gereği DAÜ’de oluşacak mali yükleri denetlemelidir ve bu mali yüklerden sorumludur” ifadelerine de yer verdi.

"Vekaleten Genel Sekreter ataması üniversite yönetiminin içinde bulunduğumuz derin mali ve idari krizi anlamadığını göstermektedir. Mesele kimin atandığı değil atamanın bu yapıda, bu şartlarda ve mali yük yaratacak şekilde gerçekleştirilmesidir. Bu vekaleten atama yaklaşımı Hükümetin de imza koyduğu protokolün, esasına da ruhuna da aykırıdır." denildi.