DAÜ Per-Sen: "Yüz yüze eğitime geçilmeli"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ Per-Sen) yüz yüze eğitime geçilmesini talep etti.

DAÜ Per-Sen Başkanı Erdal Altun yazılı açıklamasında, ülke ekonomisinin can damarı olan yükseköğretimde yüz yüze eğitimin gerek normalleşme, gerek “neredeyse açlık sınırına gelen” çoğu insan adına elzem olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı yetkililerinin bu konuda yaptığı çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirten Altun, son günlerde artan yerel bulaşın kontrol altına alınması için radikal kararlar alınması gerektiği kaydetti.

Altun açıklamasında şu görüşleri ifade etti:

“DAÜ Per-Sen olarak, yurt dışından adamıza gelecek öğrenciler başta olmak üzere Sağlık Üst Kurulu tarafından alınan tüm kararların ve karantina koşullarının istisnasız herkese uygulanmasını; rektörlüğümüzün üniversitemiz genelinde gerekli tüm tedbirleri almasını; konu ile ilgili tüm paydaşların elini taşın altına koymasını; Sağlık Üst Kurulunun görüşlerini dikkate alarak, hükümetin kararlılıkla yol haritasından sapmadan hareket etmesi kaydıyla yüz yüze eğitimin başlamasını desteklediğimizi belirtmek isteriz.