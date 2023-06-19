DAÜ İletişim Fakültesi’nden medya kuruluşlarına ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ile Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu Arsoy ve Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan; Özgür Gazete, Gündem Kıbrıs, Havadis Gazetesi, Avrupa Gazetesi, Halkın Sesi Gazetesi, Türk Ajansı Kıbrıs, Kıbrıs Postası, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Genç TV, Sim TV, Yenidüzen ve Bağımsız Gazete olmak üzere Kıbrıs’ın kuzeyindeki medya kuruluşlarına bir dizi ziyarette bulundu.

Sektör ve iletişim eğitiminin etkileşim içerisinde olması gerekliliğinden yola çıkarak başlatılan bu ziyaretlerde, DAÜ İletişim Fakültesi yöneticileri son yıllarda dijitalleşme ile başlayıp pandemi ile dramatik şekilde değişen medyayı, değişimi bizzat deneyimleyen medya mensuplarından ve yöneticilerinden dinlediler.

DAÜ İletişim Fakültesi mezunlarıyla da karşılaşılan ziyaretlerde samimi paylaşımlar yapılırken sektörün ve sektöre yönelik eğitimin geliştirilmesi için tarafların özveri ile çalışacaklarına vurgu yapılarak hale hazırda devam eden, geliştirilmesi planlanan ve potansiyel iş birlikleri de konuşuldu.

DAÜ'den yapılan açıklamaya göre İletişim Fakültesi yöneticilerinin medya ziyaretleri önümüzdeki günlerde de devam edecek.