"DAÜ için hükümet göreve"

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) örgütlü 3 sendika, DAÜ-SEN, DAÜ PER-SEN ve DAÜ BİR-SEN personel ile ilgili düzenleme talebindeki ısrarı belirtmek ve bu süreçte hükümetin sorumluluğunu bir kez daha vurgulamak amacıyla meclis önünde eylem gerçekleştiriyor.

Meclis önünde toplanan sendika temsilcileri, "DAÜ İçin Hükümet Göreve", "DAÜ İçin Hep Birlikte" pankartları açıldı.