DAÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde fakültede eğitim alacak öğrenciler için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenledi.

Dünya Eczacılık Günü olan 25 Eylül'de yapılan törende, öğrenciler eczacılık mesleğinin simgesi olan beyaz önlüklerini giyerek eğitim hayatlarına ilk adımlarını attı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, söz konusu törene DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, fakülte öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından söz alan DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü hakkında bilgiler verdiği konuşmasında, eczacılık mesleğinin hem sağlık sisteminin giriş kapısı hem de son halkası olduğunu aktardı. DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde bu dönem 600’ün üzerinde öğrencinin eğitim alacağını aktaran Gülcan, fakülte hakkında detaylı bilgi verdi.

Tören, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karatepe'nin ilk ders sunumuyla devam etti.