DAÜ BİR-SEN’den Rektör Hocanın’nın ‘hata ve başarısızlık’ listesi

▶ DAÜ BİR-SEN, Rektör Hocanın’ın kritik müdürlüklere tecrübesiz yönetici ve personel atamaktan, tanıtıma ilişkin kurumsal yapıya zarar vermeye, öğrenci getirmekle ilgili gerekli adımları atmamaktan, bütçedeki olumsuzluklarla ilgili tedbir almamaya, çok fazla hata ve başarısızlığı olduğunu savundu.

▶ “Öğrenci sayısını düşüren ve böylesine güzide bir kurumdan ekmek kazanan çalışanların geleceğini düşünmeyen “öngörüsüz” ve “ben yaparım olur” algısına sahip bir yönetimi maaş kesintisi yapmak üzere desteklemeyeceğiz”

DAÜ BİR-SEN, Rektör Prof Dr. Aykut Hocanın’ın başarısızlıklarının bütçeyle sınırlı olmadığını savundu, kendilerine göre ‘hata ve başarısızlık’ listesini de paylaştı.

DAÜ BİR-SEN, Rektör Hocanın’ın kritik müdürlüklere tecrübesiz yönetici ve personel atamaktan, tanıtıma ilişkin kurumsal yapıya zarar vermeye, öğrenci getirmekle ilgili gerekli adımları atmamaktan, bütçedeki olumsuzluklarla ilgili tedbir almamaya, çok fazla hata ve başarısızlığı olduğunu savundu.

Sendika, “kurumumu göz göre göre batmaya sürükleyen, 3 yıldır mali açıdan hiç bir tedbir almayan, üniversitenin gelirlerinin azaldığı ile ilgili öngörüleri dikkate almaksızın tasarruf tedbiri almayan,” vurgusunda da bulundu.

İlgili kurullara çağrı yapan DAÜ BİR-SEN, bir an önce DAÜ’ye sahip çıkılmasını, bu kötü gidişata sessiz kalmamalarını istedi.

DAÜ BİR-SEN’in açıklaması şöyle:

“Değerli mesai arkadaşlarımız,

Geçen hafta sizlere gönderdiğimiz e-postada Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın 2023 yılı taslak bütçesi ile ilgili yaptığı yanlışları yazmıştık. Rektörün yanlışları sadece taslak bütçedeki hatalı öngörüleri değildir.

Sizlerle son 3 yılda Rektörün yaptığı hataları ve başarısızlık listesini paylaşmak istiyoruz:

1. Kritik Müdürlüklere tecrübesiz yönetici/personel atamak,

2. Tanıtıma ilişkin kurumsal yapıları dağıtmak ve/veya dağılmasına göz yummak ya da engel olmamak,

3. Öğrenci getirmekle ilgili ita amirliği ve/veya Rektör Yardımcılığı makamlarını boş bırakmak ve/veya gerekli görevlendirmeleri yapmamak,

4. 2019 Mali Yıl sonunda alarm vermeye başlayan bütçedeki olumsuzlukları görmezden gelmek ve/veya tedbir almamak,

5. En önemli ita amirlikleri arasında olması gereken Mali İşler Rektör Yardımcılığına birini atamamak ve bu görevi layıkıyla yürütememek,

6. Bütçedeki sıkıntılara ve gerek olmamasına rağmen yönetsel birimlerde ve/veya akademik birimlerde Birim Başkanlıklarına vekaleten ve/veya asaleten atamalar yapmak,

7. Bütçede ilgili birimler tarafından öngörü olarak hazırlanan çalışma ve/veya tahminleri göz ardı etmek ve/veya dikkate almamak,

8. Atandığı günden günümüze değin hiçbir akademik veya yönetsel birimi denetlememek, birimlerin ihtiyaç analizini yapmamak, performansa dayalı hiçbir değerlendirmenin layıkıyla yapılıp yapılmadığını denetlememek,

9. Bütçedeki sıkıntılara rağmen 26 tane mali külfet getirecek münhal açmak ve bu münhallere yıllardır üniversitemizde görev yapan İç Hizmetler Döner Sermaye’deki arkadaşlarımızın birçoğunun başvuru yapamayacağı şekilde münhalleri tasarlamak, (örnek: 6 tane yönetici asistanlık münhali için 4. Sınıf memur münhali açabilecekken 3. Sınıf memur münhali açmak)

10. Kurumsal hafızaya sahip, işin ehli, alanlarında uzman Yönetsel personeli değersizleştirerek tecrübe ve deneyimlerinden faydalanmamak,

11. Üniversitenin gerek Türkiye gerekse yabancı ülkeler ile ilişki ve/veya işbirliklerini zayıflatmak,

12. Son 3 yılda Yönetsel personel için dedikodu mekanizması ile yapılan mobbinglere göz yummak ya da direk olarak mobbing yapmak,

13. Her fırsatta yasaları, tüzükleri çok iyi bildiğini belirten Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın yaptığı tüm kendisine göre doğru ancak yöntem olarak doğru olmayan görevden alma, görev yeri değişikliklerini yasa ve tüzüklere dayandırmak,

Bu listeyi uzatmak tabii ki mümkündür ancak buradan daha önce söylediğimiz ve şimdi de hatırlatmak istediğimiz konu şudur:

Tüm çalışanların bilmesini isteriz ki, kurumumuzu göz göre göre batmaya sürükleyen, 3 yıldır mali açıdan hiç bir tedbir almayan, üniversitenin gelirlerinin azaldığı ile ilgili öngörüleri dikkate almaksızın tasarruf tedbiri almayan, öğrenci sayısını düşüren ve böylesine güzide bir kurumdan ekmek kazanan çalışanların geleceğini düşünmeyen “öngörüsüz” ve “ben yaparım olur” algısına sahip bir yönetimi maaş kesintisi yapmak üzere DAÜ BİR-SEN desteklemeyecektir.

Hem VYK’ya hem ÜYK’ya hem de Senato’ya çağrı yaparak bir an önce kurumumuza sahip çıkmalarını, bu kötü gidişata sessiz kalmamalarını aksi halde, bu kötü durumun yaratacağı sonuçlardan ve sorumluluklarından kaçamayacaklarını hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla,

DAÜ BİR-SEN

21.03.2023