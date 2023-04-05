DAÜ BİR-SEN’den Rektör Hocanın’a: “İstifa et, seçim sürecini başlat”

DAÜ BİR-SEN, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı istifaya davet etti, okulda seçim sürecinin başlatılması çağrısında bulundu.

Sendika, çalışanların rektöre güvenmediğini de belirterek, “Geçirilen her gün kurumumuzun ve çalışanın geleceğinin tehlike altına girmesine neden olmaktadır” dedi.

Yazılı açıklama şöyle:

"Hemen şimdi seçim! Değerli mesai arkadaşlarımız, Geçtiğimiz Cuma günü Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın Dekanlar ile bir toplantı yaparak üniversitenin mali durumu ile ilgili bazı bilgileri sözlü olarak paylaşmıştır. Bizlere de toplantıda konuşulan bilgiler dolaylı yollardan gelmiştir. 410 milyon TL açık ile hem ÜYK (1 ret oyu) hem de VYK tarafından onaylanan 2023 yılı bütçesinin sürdürülemez olduğu Rektör tarafından açıkça ifade edilmiştir. Bütçedeki sorunlar nedeni ile yaz aylarında maaşların ödenemeyecek durumda olduğu hatta tedbir alınmazsa maaş sorunlarının daha sonraki aylarda da devam edeceği belirtilmiştir. Rektör çözüm önerisi olarak ilk başta çalışanların özlük haklarını geriletecek şekilde maaş kesintisi yapmayı planladığını açıkça söylemiştir. Temmuz ayı sonunda yasal olarak almamız gereken hayat pahalılığını maaşlara yansıtmayacağını, 13. Maaş ödemeyeceğini, 2024 Ocak ayı sonunda yasal olarak almamız gereken hayat pahalılığından ise küçük bir oran verebileceğini (%10 gibi) söylemiştir. Tüm bunlar %40 maaş kesintisi demektir. Ayni Rektör çok değil Aralık ayında 2023 yılı bütçesi ÜYK’da görüşülürken 2023 yılında maaşlardan kesinti yapmayacağı sözü vermişti. “Öngörüsüz”, “Ben Yaparım Olur” mantığı ile 3 yılda üniversitemizi kaosa sürükleyen, kendi başarısızlığının, yanlış kararlarının faturasını bugün çalışana çıkarmak isteyen Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’a açık çağrımızdır: Sayın Rektör, Çalışanlar artık size güven duymuyor! Kurumun yaşatılması, kaos ortamından çıkılması, çalışanın iş huzuru ve güven ortamının yeniden oluşturulması için derhal Rektörlük Seçim sürecini başlatınız. Geçirilen her gün kurumumuzun ve çalışanın geleceğinin tehlike altına girmesine neden olmaktadır. Tüm çalışma arkadaşlarımızın bilmesini isteriz ki, göreve geldiği günden bu yana mali açıdan hiçbir tasarruf tedbiri almayan, kurumu 3 yılda kaosa sürükleyen, çalışanın iş güvencesini ve geleceğini tehlikeye atan, gelirlerin artırılmasına yönelik hiçbir çalışma yapmayan tam tersi üniversitenin gelirlerini azaltan ve tasarruf tedbiri olarak çalışanının haklarına ve maaşına göz diken Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın ve ekibini DAÜ BİR-SEN asla ve asla desteklemeyecektir. Bu nedenle kurumumuzun bugüne kadar elde ettiği prestijin daha fazla sarsılmaması, kurumun yaşatılması için Rektörü derhal "İSTİFA" ederek derhal seçim sürecini başlatmaya davet ederiz.”