DAÜ-BİR-SEN: “Referandum bu ay da yapılmazsa VYK Başkanı ve Sendikalar Mukayyidi hakkında şikayette bulunacağız”

DAÜ BİR-SEN, DAÜ’deki yönetsel personeli temsil edecek yetkili sendikanın belirleneceği referandumun bu ay da yapılmaması halinde Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı ve Sendikalar Mukayyidi hakkında şikayette bulunacağını duyurdu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN) yazılı açıklamasında, eleştirdiği Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk’i, yönetsel personeli temsil edecek yetkili sendikanın belirleneceği referandumu “sudan sebeplerle ertelemek” ve “sendikal faaliyeti gasp etmekle” suçladı.

Referandumun bu ay da yapılmaması halinde VYK Başkanı ve Sendikalar Mukayyidi aleyhine şikayette bulunacağını duyuran DAÜ BİR-SEN’in açıklamasında, “Sayın VYK Başkanı’nı DAÜ’de yönetsel personeli temsil edecek sendikanın belirleneceği referanduma taraf olmaktan vazgeçmeye davet ediyoruz” ifadesine yer verildi.

Bugün saat 10.00’da VYK toplantı salonunda yapılacak ve üniversitenin mali tedbirlerinin görüşüleceği toplantıya üyeleri bilgilendirmek üzere katılacağını da duyuran DAÜ BİR-SEN, sendikaya yönelik yapılan bazı açıklamaları da eleştirdi.

DAÜ BİR-SEN’in yaptığı tüm açıklamaların, katılacağı toplantıların DAÜ BİR-SEN yönetim kurulu tarafından karara bağlandığının vurgulandığı açıklamada, “VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk’i sendikamız eş başkanını hedef alarak yaptığı açıklamadan dolayı şiddetle kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.