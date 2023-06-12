DAÜ BİR-SEN: “Primler yatırılmıyor, çalışanlar ilaç alamıyor”

DAÜ BİR-SEN, 1 Haziran’dan itibaren çalışanların “sigortalı hak sahibi” olmadığı için ilaç alamadıklarını, aldıkları ilaçların ise tam ücretini ödemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Sendika, yasa gereği yatırılmayan İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primleri için üniversitenin ceza ödemek zorunda kaldığından DAÜ’nün zarara uğratıldığını vurguladı.

Senato ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu göreve çağıran Sendika, “Rektör’e yasa dışı uygulamada destek olan VYK’yı yetkilerini yanlış kullanmak yerine sorumlu davranıp, başarısız yöneticilerin istifalarını istemeye davet ederiz” dedi.

Açıklama şöyle:

16 Mayıs’ta sizlere gönderdiğimiz e-postada sosyal sigorta primlerimiz yatırılmadığı için yaşayacağımız tüm sorunları yazmıştık. 1 Haziran tarihinden itibaren “sigortalı hak sahibi” olmadığımız için ilaç alamıyor ya da aldığımız ilaçların tam ücretini ödemek zorunda kalıyoruz. Bu durumda olan üyelerimizin yapmış oldukları ödemeler ile ilgili belgeleri saklamaları ve sendikamız ile irtibata geçmeleri rica olunur. Sendikamız bu konuda tüm yasal girişimleri yapacaktır.

Bugün geldiğimiz noktada başarısız Rektörlük çalışanların Mart, Nisan ve Mayıs ayları için maaşlardan kestiği ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta primlerini yatırmadığı için mağdur edilen yine çalışanlar olmuştur. 3 yıldır Üniversitenin gelirlerinin azaldığı ile ilgili öngörüleri dikkate almaksızın tedbir almayarak, kurumumuzun bütçe açığını büyüterek, gözünü çalışanın maaşına dikerek, çalışanın ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta primlerini yatırmayarak, ben yaparım olur algısı ile DAÜ’yü yönetmeye çalışan başarısız Rektörlüğün başarısızlık faturası çalışana kesilmek istenmektedir.

Yasa gereği yatırılmayan İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primleri için üniversitemiz ceza ödemek zorunda kaldığından kurumumuz zarara uğratılmıştır. Kısacası başarısızlığının yanı sıra kurumu zarara uğratan bir Rektörlük ile karşı karşıyayız.

Bu başarısız yönetime seyirci kalarak kurumumuzu kaosa sürükleyen Senato ve VYK’yı göreve çağırır, Rektör’e bu yasa dışı uygulamada destek olan VYK’yı yetkilerini yanlış kullanmak yerine sorumlu davranıp, başarısız yöneticilerin istifalarını istemeye davet ederiz.

Sessiz kalarak bu başarısızlığı onaylıyor ve kurumu göz göre göre kaosa sürüklüyorsunuz! Bugün yine de geç değildir gerekli mekanizmalar çalıştırılıp üniversitemizin daha da çıkmaza sokulmasına müsaade etmeyebilirsiniz.

Çalışanların ve kurumun geleceğini düşünmeyen sadece kendi koltuğunu korumak derdinde olan rektörü hiçbir koşul altında DAÜ BİR–SEN desteklemeyecektir.

Saygılarımızla,

DAÜ BİR–SEN

12.06.2023