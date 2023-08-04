DAÜ BİR-SEN de yargıya başvuruyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’de DAÜ BİR-SEN’den yargıya başvurma kararı aldı.

Böylelikle üniversitede yaşanan mali kriz, DAÜ-SEN’in ardından DAÜ BİR-SEN tarafından da mahkemeye taşınmış oluyor.

Sendika tarafından yapılan açıklama şöyle:

“DAÜ VYK ve Rektörlüğün kendi başarısızlıklarının faturasını çalışana keserek, 31 Temmuz Pazartesi gün Temmuz ayı maaşlarına hayat pahalılığı yansıtmadan hatta bir takım uygulamalardan sonra Haziran ayı maaşlarından da daha düşük olacak şekilde ödediklerini söylemiş ve o gün her iki makama da yönetsel, işçi ve döner sermaye personeli adına siyah çelenklerimizi bırakmıştık.

İç Hizmetler Döner Sermayedeki arkadaşlarımız ise yasalara aykırı şekilde asgari ücretin de altında maaş almışlardır. Her ortamda ağzından yasa, tüzük, kural lafları eksik olmayan Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın asgari ücretin de altında maaş ödeyerek DAÜ emekçilerini bir kez daha mağdur etmiş ve yasaları da çiğnemiştir.

Dün ise VYK Temmuz ayı maaşlarına yansıtılması gereken hayat pahalılığı ödeneğinin 6,000 TL’yi geçmeyecek şekilde tüm personele uygulanması konusunda yeni bir talimat vermiştir. Hayat pahalılığı ödeneğinin 6,000 TL’yi aşması durumunda arada oluşacak olan fark iç borçlanma kaleminde bekletilecektir. Mali İşler Müdürlüğümüz bu konudaki çalışmalarını hemen başlatmış olup en kısa sürede hayat pahalılığı kısmi ödenekleri hesaplara aktarılacaktır.

Bu uygulama ile İç Hizmetler Döner Sermaye personeli yasaya uygun şekilde hayat pahalılığı ödeneğini tam alabilecek duruma gelecektir. Ancak diğer taraftan yönetsel ve işçi personel için bu uygulamanın halen yasaya aykırı olduğu ve sendikamızın bu konuda yasal süreçleri çalıştıracağını sizlere paylaşırız.”