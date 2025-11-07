DAÜ, 32. İktisat Kongresine ev sahipliği yapıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, 32. İktisat Kongresine (TEA2025) ev sahipliği yapıyor. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda 13 Kasım Perşembe günü, saat 09.30’da açılış töreni ile başlayacak olan kongreye, uluslararası akademisyenler yanında Türkiye ve bölgeden iktisatçılar da davetli konuşmacı olarak katılacak.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) iş birliğiyle 13-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek kongre, ekonomi, finans, emek ve girişimcilik alanlarında yapılan tüm teorik ve ampirik çalışmalara açık olacak.

Genel oturumlar, paneller ve bildiri sunumlarını içeren kongre, hem akademik iş birliklerini güçlendirmeyi hem de Kuzey Kıbrıs’taki akademik ortamın küresel platformda tanıtımını sağlamayı amaçlıyor.

Davetli konuşmacılar arasında Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selva Demiralp ve Prof. Dr. Kâmil Yılmaz, Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Banu Demir Pakel ve Prof. Dr. Martin Ellison, Queen’s Üniversitesi’nden Prof. Dr. Glenn Jenkins, Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Kara ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erol Taymaz yer alacak.

Kongrenin akademik vizyonunun oluşturulmasında görev alan Düzenleme Komitesi üyeleri arasında, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim ile DAÜ Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa İsmihan da yer alıyor.

“Finans ve girişimcilik alanlarında 36 farklı oturum gerçekleştirilecek”

İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, kongrede toplamda 150’yi aşkın bildirinin sunulacağını belirterek , "Değişen Dinamiklerle Kuzey Kıbrıs Ekonomisinin Dönüşümü” başlıklı bir panelin de düzenleneceğini ifade etti.

Kongre hakkında detaylı bilgiye Türkiye Ekonomi Kurumu’nun resmî web sitesi tek.org.tr/conference/2025 adresinden ulaşılabiliyor.