Darp ve tehdit ettiler, yaraladılar, telefonlarını çaldılar

Lefkoşa’da meydana gelen bir darp ve yaralamalı kavgaya karışan zanlılar B.Y, S.A, F.Z.D, A.İ ve İ.C tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emrah Turgal, zanlıların ‘Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma, Yaralama, Şiddet Kullanma Tehdidi, Ciddi Darp, Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Dehşet Yaratmak Amacıyla Silah Taşıma’ suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 10 Nisan’da, saat 01.00 raddelerinde Lefke’de sakin M.A.B ve M.Ö’nün arkadaşları H.Ö.’nün, alacak verecek meselesini konuşmak için Lefkoşa Fuar Alanı içerisine gittiklerini, bu sırada Girne’de aranan bir şahıs ile zanlı B.Y arasında çıkan tartışma neticesinde olay yerine sonradan gelen zanlılar S.A, F.Z.D, A.İ ve İ.C tarafından ciddi şekilde darp edildikleri esnada kesici bir cisimle M.Ö’nün sol kolunun üst kısmında cilt üstü ve cilt altı 4-5 cm kesi oluşmasına sebep olarak yaralamalarına neden olduklarını anlattı. Polis, B.Y’nin tasarrufunda bulunan araç içerisinden aldığı tabancıyı M.A.B’nin yüzüne doğrultup 'yaklaşma seni öldürürüm sizi buraya gömerim kimsenin haberi olmaz" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunup M.Ö’nün tasarrufunda bulunan 1-Phone 13 pro max cep telefonunu ve M.A.B’ye ait 1 Phone 12 pro max cep telefonunu zor kullanarak aldığını belirtti.

Polis, 10 Nisan’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden zanlılar aleyhinde ‘Derdest Emri’ temin edildiğini söyledi. Polis, 11 Nisan tarihinde zanlıların Girne'de zanlı S.A’nın evinde tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı. Polis Girne Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri ile S.A’nın evinde huzurunda yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını da söyledi. Polis, zanlı B.Y’nin tasarrufunda bulunan aracın emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, ayni gün Girne Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri ile zanlı B.Y’nin adresinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını anlattı. Polis, aynı tarihte zanlı F.Z.D’nin Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube'ye gelerek teslim olup, tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın henüz yeni başladığını, aranan silah ve cep telefonları olduğunu ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri, temin edilmesi gereken ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu anlattı. Polis, tahkikatın geniş çaplı devam ettiğini söyleyerek, zanlıların serbest kalması halinde aranan emareler ve alınacak ifadelere etki edeceği kuvvetle muhtemel olduğundan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı, olayın sadece bir kavga meselesi olduğunu ve müştekinin iftira attığını ileri sürdü. Polis, olayın soruşturulacağını aktardı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.