‘Darp ve tecavüz zanlısı’ yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Lefkoşa’da kendisine ekmek almadığı gerekçesi ile eşini önce darp eden daha sonrada tecavüz eden zanlı K.Ö, yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Songül Aki, zanlının ayrılma aşamasında olduğu eşini darp ettikten sonra, cinsel saldırıda da bulunduğunu belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını alınan emarelerin adli tıp merkezine gönderildiğini belirterek zanlının müşteki ile ayni evde ikamet ettiğini bu durumun sağlıklı olmayacağını belirtti. Polis aktarmış olduğu olgular ışığında Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak olan zanlının davasında hazır olması maksadı ile tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.