Darp ve soygun davasında 1 kişi aranıyor

Lefkoşa’da meydana gelen ‘soygun’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar G.O.A., O.O., V.O.,ve A.O.O.,

Mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer meselenin olgularını aktardı.

Polis, zanlıların ‘Soygun’, ‘ev açma’, ‘darp ve mülke tecavüz’ suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.