Darp ettiler, ellerini ağzını bağlayıp, soygun yapıp kaçtılar:

Tatlısu’da 1 Ağustos tarihinde Sandra Whyte isimli kadın, yaşadığı eve giren kimliği meçhul kişiler tarafından uyuduğu sırada önce darp edildi, ardından da elleri ve ağzı bağlanarak etkisiz hale getirildi.

Pencereden içeri giren kişiler, Whyte’in çantasındaki 500 TL ve 500 Sterlin nakit para ile bir adet diz üstü bilgisayarı, aracının ve evinin anahtarını alarak olay yerinden kaçtı.

Polis, olayla ilgili H.Ç.(E-41) ve İ.A.K.(K-41) tutuklandığını, 1 kişinin arandığını duyurdu.

Polis Bülteni’ne olay şöyle yansıdı: 01.08.2021 tarihinde saat 22:30 sıralarında, Tatlısu’da, Sandra WHYTE’e ait ikametgahın kilitsiz sürme penceresi meçhul şahıs/lar tarafından açılarak içeriye girilmiş ve yatak odasında yatmakta olan Sandra WHYTE darp edildikten sonra elinde tutmakta olduğu I-pad ile cep telefonu zorla alınıp çalınmış ve sonrasında da adı edilenin ellerini ve ağzını bağlanarak etkisiz hale getirilmiştir. Akabinde de adı edilene ait el çantası içerisinde buluna 500 TL ve 500 Stg. nakit paralar ile bir adet diz üstü bilgisayar, aracının kontak anahtarı ve ikametgahın giriş kapısına ait anahtar çalınarak olay yerinden ayrılmışlardır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.Ç.(E-41) ve İ.A.K.(K-41) tutuklanmış olup, bir kişi ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir