Darp ettikleri şahısları soymakla suçlanıyorlar

“Soygun”, “Ciddi Darp” ve “KKTC'de İkamet İzinsiz Bulunma” Suçlarından tutuklanan zanlılar O.O.E. ile O.N.F. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı.

Polis, 28 Temmuz tarihinde, saat 00.20 raddelerinde Gönyeli'de, söz konusu zanlıların bir şahsı darp ederek araç anahatarlarını zorla aldıklarını, olay yerinde bulunan ve olayı ayırmaya çalışan bir şahsı ise darp edip; cep telefonunu, kulaklığını, kol saatini ve gözlüğünü alarak soygun suçu işlediklerini aktardı.

Polis, aynı zanlıların 19 Ağustos tarihinde Girne’de meydana gelen “Katle Teşebbüs”, “Soygun” ve “İkamet İzinsiz” suçlarından derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı tarihte Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılan zanlıların, aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, Girne’de meydana gelen mesele ile ilgili olarak bağlantıları olmadığı tespit edilerek, Lefkoşa’da 28 Temmuz tarihinde meydana gelen “Soygun” “Ciddi Darp” suçlarından bağlantıları olduğu tespit edilerek ileri işlem için 20 Ağustos 2022 tarihinde Lefkoşa Adli Şubeye sevk edildiklerini anlattı.

Polis, aynı gün Lefkoşa Adli Şubeye gelen müştekilerin huzurda bulunan zanlıları görüp tanıdıklarını ve akabinde zanlılar ile ilgili yapılan soruşturmada herhangi bir yazılı veya sözlü beyanda bulunmamakla birlikte kendilerine yasal ihtar tahtı altında izah edilen suçları kabul etmediklerini söyledi.

Polis, huzurda bulunan zanlılar ile ilgili meselenin henüz yeni olmakla birlikte alınması gereken ifadeler olduğundan zanlıların KKTC’de yasal olmadıklarının da tespit edildiğini, bu yönde de araştırmaları devam ettiğinden bu aşamada huzurda bulunan zanlıların 1 gün süre ile polis nezaretinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.