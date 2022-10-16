“Daphne” 3 ödülle geceye damga vurgu

Murat OBENLER/LİMASOL

Kıbrıs adasının en önemli kısa film buluşması Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali’nde ödüller dağıtılırken Tonia Misiali’nin yönettiği ve İzel Seylani’nin de rol aldığı “Daphne” adlı kısa dram türündeki film 3 ödülle geceye damgasını vurdu.

Uluslararası Yarışmanın kazananı ise “The Seine’s Tears” oldu.

Rialto Tiyatrosu önünde yapılan kapanış törenine Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Ioannis Toumazis,Limasol Belediye Başkanı Nicos Nicolaides,Rialto Tiyatrosu Baş Yöneticisi Georgia Dötzer,festival sponsorları yöneticileri, ulusal yarışma filmleri ekipleri ve sinemaseverler katıldı.

Festivalin Sanat Yönetmenleri Alexia Roider ve Ioakim Mylona’nın sunduğu gecede yapılan konuşmaların ardından Erdoğan Kavaz’ın da yer aldığı jüri üyeleri tarafından ödüller açıklandı.

Ulusal Yarşmanın kazananları

En İyi Kıbrıs Filmi dalında 1. Ödülü : “Daphne” -Tonia Mishiali

En İyi Kıbrıs Filmi dalında 2. Ödülü: “Rêve/Dream-”Nikolas Kasinos

En İyi Yönetmen "Dinos Katsourides": Tonia Mishiali- “Daphne”

En İyi Görüntü Yönetimi: Thomas Tsiftelis -“Exploitation”

En İyi Performans Ödülü: Niovi Charalambous-“Daphne”

Onur Ödülü: “Sunday” - Dinos Gregoriou

"Dafne" filminden...

Uluslararası Yarışma Kazananları

En iyi Kısa Film 1.Ödülü: “The Seine’s Tears”-Yanis Belaid, Eliott Benard, Nicolas Mayeur, Etienne Moulin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer, Alice Letailleur.

En İyi Yönetmen Ödülü: Hessam Hamidi-“Daily Massacre in Tehran”

En İyi Kısa Film dalında 2.Ödülü: “Handstand” by Ovsanna Shekoyan

En İyi Belgesel Ödülü: “Aralkum” by Mila Zhluktenko and Daniel Asadi Faezi

EFA Adayı Film: “Airhostess-737”-Thanasis Neofotistos

Onur Ödülü: “Mulika”-Maisha Maene ve “Hellspawn”-Michael Demetriou

Gecede Antonis Antoniou da setleriyle festivalin son etkinliğinde yer aldı.