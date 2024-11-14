Dalkan: “Trafik kazaları cinayettir”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) trafik konusunun ülkede her geçen gün daha kötü bir hal aldığını belirterek, ölümlü kaza haberleriyle her gün bir eve ve toplumun yüreğine acı düştüğünü kaydetti.

KTTB adına yazılı açıklama yapan Birlik Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, yıllardır çözüm bekleyen trafik ve yol güvenliği, ehliyet sınavları- sürüş okulları ile ilgili yasal düzenlemelerin hâlâ tozlu raflarda beklediğini ifade etti.

Dalkan açıklamasında şunlara değindi:

“Yollarımız ülke gibi karanlık, yol güvenliği önlemleri alınmamış, şeritlerden yoksun halde. Ülkeye yeni ve güvenli yollar yapılması, mevcut yolların güvenli hale getirilmesi için ödediğimiz vergiler ve ruhsat ücretleri genel bütçe içinde erimekte...

Sürekliliği ve önleyiciliği olmayan; ceza üzerine kurulu bir sistemle mevcut Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bu dönemde sadece ceza ücretlerini arttırmıştır. Oysa ki düzenli ve etkin kontrollerin yanında, esas ihtiyacımız olan güvenli yollar yapılmalıdır. Yollar, artan nüfusa yetersiz kalmış, ülkede ulaşım tam bir kaos içindedir.

Kuzey Kıbrıs’ta trafik kazaları artık cinayete dönüştü ve toplum yola çıkmaya korkar hale geldi. Daha önceden de söyledik, yine söyleyeceğiz trafikte akan kanlar, yok olan hayatlar, dağılan ailelerin sorumlusu siyaset yapmak dışında hiçbir şey yapmayan ilgili bakanlık ve diğer yetkililerin ellerine bulaşmıştır.

Ayrıca ülkemizde sürekli artan trafik kazaları ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak da görülmelidir. Trafik kazaları sonucu meydana gelen yaralanmalar ve ölümler, hem aileler, bireyler için hem de toplum için ciddi bir travma haline gelmiştir. Kazalar sonucu oluşan yaralanmaların tedavisi, zaten kısıtlı olan sağlık olanakları, altyapısı ve bütçesine ciddi bir yük oluşturmaktadır.

Güvenli ve modern yollar, güvenli ulaşım ülkemiz insanının da hakkıdır. Güvenlik hakkı, KKTC’de anayasal bir hak olarak devletin görevleri arasında tanımlanmıştır. Bizleri yönetenlerin de bizlerin anayasal güvenlik hakkımızı sağlanmak ve ellerine bulaşan kanları temizlemek için yol, ulaşım güvenliğini oluşturmak üzere etkin, gerçekçi çözümler bulma hedefi ile bir an önce çalışmaya davet ederiz.”