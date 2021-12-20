“Daha fazla acı çekmesin” diye karısını öldürdü

Baf’ta 75 yaşındaki bir adamın, Cumartesi günü “daha fazla acı çekmesin diye” 76 yaşındaki karısını öldürdüğü bildirildi.

Politis gazetesi, şahsın polise verdiği ifadede karısının lösemi olduğunu ve hastalığı nedeniyle kocasından acılarına son vermesini istediğini, kendisinin de bu isteği yerine getirdiğini söylediğini yazdı.

Haberde, 75 yaşındaki adamın karısını öldürdükten sonra kendi yaşamına da son vermek istediği ve şu an Baf Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.