Dağyolu'nda korkunç kaza: Araç tırların arasında kaldı

Girne-Değirmenlik Dağyolu'nda öğle saatlerinde meydana gelen korkunç kazada, bir araç iki tırın arasında kaldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, saat 14.00 sıralarında, Girne – Değirmenlik Dağyolu’nun 11- 12’nci kilometreleri arasında gerçekleşti. 28 yaşındaki Amir Mahmood, yönetimindeki FH 041 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden 49 yaşındaki Davut Bozkurt yönetimindeki JY 324 plakalı kamyonu dikkatsizce geçmeye çalıştığı sırada, karşı istikametten gelmekte olan 31 yaşındaki Ramadan Akagün yönetimindeki SC 738 plakalı kamyona çarpıp iki kamyon arasına sıkıştı.

Kaza sonucu yaralanan FH 041 plakalı araç sürücüsü Amir Mahmood ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ali Demir Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.