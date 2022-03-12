Dağlara kar yağdı

Soğuk havanın etkili olduğu bölgemizde dün gece Beşparmak Dağları'na kar yağdı, sabahın erken saatlerinde dağlar beyaza büründü.

Kuzeyden gelen ve yaklaşık bir hafta - 10 gün boyunca Kıbrıs’ı da etkisi altına alacağı duyurulan soğuk hava kütlesinin etkisiyle dün sabah da Selvili Tepe ile Alevkayası arasında kar yağışı gerçekleşmişti.

Sağanak geçişlerin de yaşandığı bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 7 ile 10 derece altında 10-13 derece dolaylarında seyrediyor.

Etkisini sürdürecek

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 12-18 Mart tarihleri arasında bölge oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazar parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, akşam saatleri dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yer yer don olayı beklenirken, diğer günler parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 10 - 13 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

Fotoğraflar YD, Birol Karaman, Sibel Mehmetçik ve Yüksel Çelebi