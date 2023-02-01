Cypruvex: “Limon ve mandora ürünleri usare tesisinde değerlendirilebilir”

Cypruvex işletmecilik Ltd., 2022-2023 Narenciye sezonunda 1. sınıf kalitesinde olmayan paketlemede değerlendirilememiş limon ve mandora (king) ürünlerini şirketin (sıkma) usare tesisinde değerlendirilebileceğini açıkladı.

İşletmeden yapılan yazılı açıklamada, Limon ürününü değerlendirememiş üreticilerin en geç 7 Şubat tarihine kadar şahsen veya telefon ile müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

Şirket, başvuru telefon numaralarını şöyle sıraladı: “0392 – 7145001; 0392 – 7145003; 0392 – 7145005; 0392 – 7145002; 0392 – 7145004”