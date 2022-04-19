Cyprus Flight Pass uygulaması bugünden itibaren kaldırılıyor

Kıbrıs’ın güneyinde “uçuşların sorunsuz yürütülmesi ve havalimanlarının işletilmesine yönelik yeni Eylem Planı” bugün itibarıyla uygulanmaya başlanıyor.

Ülkelerin epidemiyolojik durumlarına göre sınıflandırılması ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne giriş için yolcuların Cyprus Flight Pass formu doldurması zorunluluğu kalktı.

Güneyde ayrıca bugün itibariyle perakende ve alışveriş merkezlerinde safepass kaldırılıyor. Alışveriş merkezlerinin içindeki yemek alanlarında ise safe pass hala gerekli olacak.