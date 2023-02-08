“Cyprus Airways, kurtarma çabalarına ve deprem bölgesine malzeme taşımakta yardım edecek...”

Cyprus Mail gazetesinde yer alan bir habere göre, Türkiye’de yaşanan korkunç depremle ilgili olarak bir açıklama yapan Cyprus Airways (“Kıbrıs Havayolları”), uçaklarının depremden etkilenen bölgelere yönelik kurtarma çabaları ve deprem bölgelerine malzeme taşımakta hükümetlerin ve sivil toplum örgütlerinin kullanımına açık olduğunu bildirdi...

Cyprus Airways, deprem bölgelerine taşınması gereken malzeme, ilaç, kurtarma ekipleri ve onların malzemelerini taşıyabileceğini belirtti. Havayolundan yapılan açıklamada “Beyrut’a yönelik tarifeli uçuşlarımızda uçaklarımızdaki kapasiteyi bu işler için ayıracağız ve en çok desteğe ihtiyaç duyulan bölgelere de gerekli kargonun taşınabilmesi için özel kurtarma uçuşları organize etmeye hazırız” denildi.

Cyprus Airways, Türkiye’ye yardım göndermek isteyenlerin havayollarına şu elektronik posta adresinden ulaşabileceklerini de belirtti

HumanAid@cyprusairways.com

PEO YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI...

Kıbrıs’ın güneyinde en büyük sendikal örgütlenme olan PEO sendikal federasyonu da Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yardım maksadıyla kampanya başlattı ve gerek battaniye, kışlık giysiler, ayakkabılar, kuru yiyecek, kişisel hijyen malzemesi, bebek maması ve bebek bezleri ile temel ilaçlar gibi temel ihtiyaçları, gerekse depremzedeler için para yardımı toplamaya başladı. Kıbrıs’ın güneyinde PEO ofislerinde bu yardımların kabul edilebileceğini belirten PEO, ayrıca para yardımı yapmak isteyen üyeleri için bir de özel hesap açtı.

AKEL de benzer şekilde depremzedeler için yardım kampanyası başlattı... Lefkoşa’nın Kıbrıslırum Belediye Başkanlığı da, Tüm Kıbrıs Gönüllüleri Koordinasyon Konseyi PSSE ile birlikte iki banka hesabı açarak depremzedeler için bağış kabul ediyor.