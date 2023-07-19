Cyprufex’e limon veren üreticilere destek ödemeleri cuma günü yapılacak

Cyprufex’e limon veren üreticilere destek ödemeleri 21 Temmuz Cuma günü yapılacak.

Tarım ve Doğal Kayanklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, narenciye sezonunda limon ürününü Cyprufex’e veren üreticilerin desteklenmesi adına sıkıma giden ürüne Bakanlar Kurulu kararı gereği ton başı 1000 TL verilen destek ödemeleri, cuma günü üreticilerin hesaplarına yatırılacak.