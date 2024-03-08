Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, sahte diploma ve vurgun iddialarıyla ilgili devam eden soruşturmayla ilgili “genişletilmesinin engellenmesine” yönelik iddialar bulunduğuna dikkat çekti, “Çürümüşlüğün üstünü örtmeye kalkanlara geçit vermeyeceğiz” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Akansoy, “Üniversite adası olduğumuz iddiasını kirleten büyük bir çürümüşlükle karşı karşıyayız” dedi.

Akansoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sahte diploma ve vurgun konusu ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, konu ile ilgili pek çok iddia da kamuoyunda açıkça konuşulmaktadır.

Kamuya mal olmuş pek çok isim ile ilgili güçlü iddialar mevcuttur. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomalarının üst düzey makamlar ve aileleri başta olmak üzere pek çok kişiye dağıtıldığı iddiaları vardır.

Hatta bu durum karşısında soruşturmayı yürüten Polis Genel Müdürlüğüne ve soruşturma memurlarına baskı yapıldığı, soruşturmanın sonlandırılması istendiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, şunu açıkça ifade etmek isterim ki, soruşturmanın genişletilerek ve derinleştirilerek sürdürülmesi gerekmektedir. Toplumda büyük infial yaratan bu konunun göz ardı edilebilecek, geçiştirilebilecek hiçbir yanı yoktur.

Soruşturmanın, gerek bahse konu üniversitede gerekse diğer üniversiteleri ve özel öğretim kurumlarını kapsayacak şekilde ileri götürülmesi, genişletilmesi kamu yararı açısından zorunluluktur.

Üniversite adası olduğumuz iddiasını kirleten büyük bir çürümüşlükle karşı karşıyayız.

Soruşturmanın gizlilik ve gelen baskıları, engellemeleri dışlayarak sürdürülmesini bekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği isimler soruşturma sırasında kamuoyunda paylaşılmadan ancak çürümüşlük daha da yayılmadan, kamuoyuna güven veren bir soruşturma süreci şarttır.

Üniversite soruşturmaları derinleşerek sürmeli, bu çürümüşlüğün üstünü örtmeye kalkanlara geçit vermeyeceğiz!”