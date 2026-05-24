“Cumhuriyet değerleri istila edildi, yaşananlar hukukla bağdaşmıyor”

Türkiye’de, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultaylarını iptal eden ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden göreve getiren tartışmalı kararının ardından Ankara'da tansiyon yükseldi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatlarının talebi ve Ankara Valiliği'nin talimatıyla harekete geçen emniyet güçlerinin, CHP Genel Merkezi binasına biber gazı ve plastik mermilerle müdahale ederek girmesi, Kıbrıs’ın kuzeyinde de büyük yankı uyandırdı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri Doğuş Derya ve Erkut Şahali, yaşanan bu olaylara sosyal medya hesaplarından sert tepki göstererek Türkiye'deki demokrasi ve hukuk durumunu sert dille eleştirdiler.

Doğuş Derya: "Kemal Kılıçdaroğlu tarihe rezil harflerle geçtin!"

CTP Milletvekili Doğuş Derya, kişisel Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ana muhalefet partisi binasının güç kullanılarak ele geçirilmeye çalışılmasını "istila" olarak niteledi. Derya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Plastik kurşun sıktırarak, biber gazıyla, döve döve CHP binasını ele geçirmeye çalışmak nedir? Darbe dönemlerinde bile tüm kapıları ve eşyaları kırarak bir siyasi parti böyle istila edilmedi! Bu CHP meselesi değildir. Bu Cumhuriyet değerlerinin, demokrasinin, adaletin istila edilmesidir. Yazıklar olsun! Kemal Kiliçdaroğlu ömrünün son demlerinde tarihe rezil harflerle geçtin! Yazıklar olsun!!!!!"

Erkut Şahali: "Bunu içim kaldırmıyor"

Bir diğer CTP Milletvekili Erkut Şahali de Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yaşananların ne hukukla ne de yurtseverlikle bağdaştığını vurgulayarak derin bir üzüntü ve tepki dile getirdi.

Şahali tepkisini şu sözlerle aktardı:

"Türkiye'de şu anda olmakta olanları demokrasiyle, hukukla, yurtseverlikle ya da partililikle bağdaştırmanın olanağı yoktur. Bunu içim kaldırmıyor!"