Cumhurbaşkanlığı'nda dikkat çeken toplantı

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı.
"Görüşme heyetimizle hazırlık toplantısı" başlığıyla bir fotoğraf paylaşan Erhürman, müzakere heyetini adeta ilan etmiş oldu.
Erhürman'ın paylaştığı fotoğrafta; Ali Tuncay, İpek Borman, Çise Zekai Faruk, Mehmet Dana ve Seniha Birand yer alıyor.
