Cumhurbaşkanlığı’nda deprem değerlendirmesi…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün sabah saat 3.07’de Baf açıklarında, sahilden 13 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem hakkında Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi ile değerlendirmelere bulundu.

Tatar, 6.4 şiddetinde olan depremin ülkede herhangi bir ciddi hasara sebebiyet vermediğini kaydetti ve “Halkımıza geçmiş olsun” dedi.

Cumhurbaşkanlığı altında, Prof. Dr. Cavit Atalar başkanlığında jeoloji alanında uzman bir ekipten oluşan Deprem Komitesi’nin uzun süredir çalışmalar yürüttüğünü, Komite’nin uyarılarını içeren bir açıklama da yapılacağını belirtti.

“Anastasiadis ile sabah saatlerinde telefon görüşmesi yaparak, karşılıklı geçmiş olsun dileklerimizi ilettik”

Tatar, meydana gelen depremin ardından bugün sabah saatlerinde Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile de bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve karşılıklı “geçmiş olsun” dileklerini ilettiklerini açıkladı.

1953 yılında 6.1 şiddetinde meydana gelen ve karada olması nedeniyle Kıbrıs Adası’nda gerçekleşen en yıkıcı depremlerden biri olarak kayıtlara geçen Baf depremine de değinilen görüşmede, Tatar, Anastasiadis’ten, sabah saatlerindeki depremin denizde meydana gelmesi nedeniyle Baf bölgesi başta olmak üzere Kıbrıs'ın güneyinde de ciddi bir hasar meydana gelmediğini öğrendiğini kaydetti.

Tatar ve Anastasiadis, bu vesileyle, yeni yıl dileklerini de karşılıklı olarak paylaştı.

“Deprem yönetmenliklerine harfiyen uyulmalıdır”

Cumhurbaşkanı Tatar, adanın deprem kuşağında olduğunu ve böyle depremlerin olabileceğini, geçmiş yıllarda daha da şiddetli depremler yaşandığını belirterek, bina yapımında konuya ilişkin yönetmeliklere harfiyen uyulması gerektiğini söyledi.

Tatar, uzmanların “Her an her şey olabilir” şeklinde uyarıda bulunduğunun altını çizerek, ülkenin farklı bölgelerinde farklı zemin haritaları olduğunu ve bunların ölçülmesinin ardından mimar ve mühendis odaları tarafından vize verildiğini belirtti ve bu kapsamda deprem yönetmeliklerine harfiyen uyulması çağrısında bulundu.

“TC kurum ve kuruluşlarına yakın ilgi için teşekkürler”

Sabah saatlerinden itibaren Türkiye’den de çok sayıda telefon aldığını, depremin Türk medyasından büyük ilgi gördüğünü, Sivil Savunma Başkanı’nın da Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı tarafından aranıp duruma ilişkin bilgi alındığını ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarına destekleri için teşekkürlerini sundu.

Haber: Cemre Peral Yanıker-Fotoğraf: Süleyman Önal+Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu