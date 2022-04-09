Cumhurbaşkanlığı’nda ‘belediyeler reformu’ toplantısı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün siyasi parti başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirecek.
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün siyasi parti başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının, Meclis gündeminde belediyeler reformuyla ilgili yer alan 4 tane yasa tasarısına yönelik yapılacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada; Mecliste temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcilerinin davet edildiği toplantının, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 14.30’da gerçekleştirileceği ifade edildi.
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Etiketler : cumhurbaşkanlığı, reform, Belediyeler reformu