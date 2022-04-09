Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Cumhurbaşkanlığı’nda ‘belediyeler reformu’ toplantısı
Cumhurbaşkanlığı’nda ‘belediyeler reformu’ toplantısı

Cumhurbaşkanlığı’nda ‘belediyeler reformu’ toplantısı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün siyasi parti başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirecek.

A+A-

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün siyasi parti başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının, Meclis gündeminde belediyeler reformuyla ilgili yer alan 4 tane yasa tasarısına yönelik yapılacağı belirtildi.  

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada; Mecliste temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcilerinin davet edildiği toplantının, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 14.30’da gerçekleştirileceği ifade edildi.

Bu haber toplam 217 defa okunmuştur
Etiketler : , ,