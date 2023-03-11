Cumhurbaşkanlığı, yanlışlıkla parayı "öfkeli" emojiye yatırdı

KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan “Malya Şehitlerini Anma Töreni” gönderisinde 100 adet “öfkeli emoji/yüz ifadesi” bırakılması ve bu ifadelerin genelinin “Vietnamlı” olması dikkat çekti; Sarayın Facebook hesabı için “beğeni” satın aldığı ve yanlışlıkla “beğen/like” ifadesi yerine, “öfkeli” ifadesine para yatırıldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı’nın, resmi Facebook hesabı için beğeni satın alıyor olması, dijital mecralarda gündem oldu.

Beğeni satın alma nedir?

Bazı sosyal medya hesapları, paylaştıkları gönderilerin beğenisini arttırmak ve algı oluşturmak adına bu tip yollara başvurabiliyor.

Beğeni, yorum ya da takipçi satışı yapan şirketler, sabit ücret karşılığında, belirli sayıda ifadeler içeren paketler satışa sunuyor.

Para karşılığı, bir gönderiye beğeni koyan hesaplara, “bot” adı da veriliyor.

Bot hesaplar bazen gerçek, bazen de sahte hesaplar olabiliyor.