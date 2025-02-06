"Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamında oturanlar, kendi vatandaşlarının haklarını neden savunamıyorlar?"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, N-82 ve G-82 tahdit kodları gerekçesiyle Türkiye'ye alınmayan Kıbrıslı Türk konusunda açıklama yaparak, "Bu arkadaşlar hiçbir ülke için güvenlik tehdidi oluşturmazlar" dedi.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Akansoy, "Bu konunun asıl muhatabı KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamında oturanlardır" diyerek, "Kendi vatandaşlarının haklarını neden savunamıyorlar?" sorusunu yöneltti.

Konu geçtiğimiz günkü Meclis oturumunda da gündem olmuştu.

Akansoy'un açıklaması şöyle:

"Bir kişinin herhangi bir ülkeye giriş-çıkış hakkı, doğrudan insan hakları ile ilgili evrensel bir meseledir. Bu durum, bizim arkadaşlarımıza yönelik yapılan muamele ile doğrudan bağlantılıdır.

Bu insanlar ne hırsızdır, ne yolsuzdur, ne mafyadır, ne de kaçakçı. Hiçbir ülke için güvenlik tehdidi oluşturmazlar. Ortak özellikleri, bu toprakları samimiyetle seven, demokrat, yurtsever ve farklı görüşlere sahip değerli insanlar olmalarıdır. Düşünen, toplumsal sorunlara kafa yoran ve bunları ifade etmekten çekinmeyen bireylerdir.

Türkiye, egemen bir devlettir ve bu arkadaşlarımızı ülkesine alıp almama konusunda karar verme hakkına sahiptir. Ancak bu karar, işledikleri iddia edilen suçun açıkça ortaya konması durumunda anlaşılabilir bir tutum olur.

Aksi takdirde, "düşünün ama konuşmayın" gibi ilkel bir yaklaşım, insan hakları ve demokrasiyle asla bağdaşmaz.

Üstelik, bu konunun asıl muhatabı KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamında oturanlardır.

Ankara’ya sık sık gidip gelen bu yetkililer, neden bu konuyu Türkiye makamlarına cesaretle dile getiremiyor?

Kendi vatandaşlarının haklarını neden savunamıyorlar?

Kişisel çıkarları söz konusu olduğunda büyük laflar eden bu kişiler, neden "bir grup insanımıza haksız muamele yapıyorsunuz, bu durumu açıklamalısınız" diyemiyor?

Eğer bu sorulara cevap verilmiyorsa, KKTC’nin gerçekten bir devlet olup olmadığı sorusu dünya önünde bir kez daha gündeme gelmez mi?

Bu tutum, bırakınız Kıbrıs’ta çözümü… o çok yücelttiğiniz egemenlik konusunu ve KKTC’nin meşruiyetini ve bağımsızlık iddiasını kendi elinizle sorgulatmaz mı?

Egemen eşitlik ve ayrı devlet talebinde bulunan bir zihniyetin, bize tavsiyede bulunmadan önce kendisinin aynaya bakmasında ciddi yarar var."