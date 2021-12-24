Anastasiadis: Cumhurbaşkanlığı görevini talep etmek Neofytou'nun hakkı, ben aday değilim, bu kesin

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhurbaşkanlığını talep etmenin DİSİ Başkanı Averof Neofytou'nun hakkı olduğunu” söyledi.

Averof Neofytou'nun adaylığının açıklanmasının kendi aleyhine olmadığını, parti prosedürlerinin başka bir yöneticinin adaylığını sağladığını ve tüzüğe göre yetkili organın DİSİ'nin adayını seçeceğini belirtti.

Anastasiadis, Neofytou ile görüşmesine ilişkin bilgilere atıfta bulunarak, kendisinin ve DISY Başkanı'nın Noel tatili nedeniyle ortak arkadaşları tarafından davet edildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulidis'in adaylık olasılığı hakkında yorum yapması istenen Cumhurbaşkanı Anastasiadis, “bu konuda bir bilgisi olmadığını ve herhangi bir olasılık hakkında yorum yapamayacağını” söyledi.

Kesin olan tek şeyin, kendisinin yeni bir dönem için aday olmayacağı olduğunu belirtti.

Devlet bütçesine atıfta bulunan Anastasiadis, bunu imzalayacağını söyledi, ancak Anayasa'ya aykırı ve keyfi olarak meclisin yürütmeye müdahale etme eylemleriyle gözlemlenen ihtilaf nedeniyle 139. madde uyarınca Yüksek Mahkeme'ye başvurma hakkından kendisini mahrum bırakmayacağını vurguladı.

Çalışma arkadaşları hakkındaki konuyla ilgili olarak, bu konunun mahkemeyi ilgilendirdiğini vurguladı. Bilhassa çalışma arkadaşlarının mahkemeye gidip hak iddia etmelerini talep edebileceklerini söyledi. Aynı zamanda, 8 çalışanı ilgilendiren Meclis'te bir emsal varken, Cumhurbaşkanı'nın ortaklarına seçici bir atıfta bulunulmasından üzüntü duyduğuna dikkat çekti.

Meclis’deki konu ile ilgili olarak, neler olup bittiğini araştırmak ve öğrenmek Sayıştay Başkanına veya başka birine bağlı olduğunu da sözlerine ekledi. (PIK)