Cumhurbaşkanlığı: “Cinsiyet eşitliği için ortak eylem planı üzerinde mutabakata varıldı”

Cumhurbaşkanlığı, iki taraflı Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi aracılığıyla yapılan görüşmelerde, cinsiyet eşitliğinin olası bir uzlaşı sürecinde gözetilmesi için ortak bir eylem planı üzerinde mutabakata varıldığını bildirdi.

Eylem planının, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider tarafından onaylandığını belirten Cumhurbaşkanlığı, eylem planına ilişkin lansmanın, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla 13 Nisan saat 20.00'de BM kontrolünde bulunan Lefkoşa Havalimanı bölgesindeki BM Kampı’nda yapılacağını kaydetti.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı açıklaması şöyle:

“BM Güvenlik Konseyi'nin 2587 (2021) sayılı kararına binaen cinsiyet eşitliğinin olası bir uzlaşı süreci ve şartlarında gözetilmesini teminen iki taraflı Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi aracılığıyla yapılan görüşmelerde ortak bir eylem planı üzerinde mutabakata varılmış ve plan, Cumhurbaşkanımız ve Rum lider tarafından onaylanmıştır.

Eylem planı, Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi tarafından yapılan çağrı üzerine çalışmaya katılmakta olan kadın sivil toplum örgütleri ile detaylandırılmaktadır.

Eylem planına ilişkin lansman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla 13 Nisan saat 20.00'de BM kontrolünde bulunan Lefkoşa Havalimanı bölgesindeki BM Kampı’nda yapılacaktır.

Kısa sürmesi öngörülen etkinlikte, açılış konuşması BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilci Vekili ve Misyon Şefi Colin Stewart tarafından yapılacak, Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nin eş başkanları, komite çalışmaları ve eylem planına ilişkin kısa bilgi verecektir.

Etkinliğe kaydını yaptıran kadın örgütlerinin temsilcileri de çevrimiçi katılacaktır.”