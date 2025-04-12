Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne Akar, Tarım Dairesi Müdürlüğü’ne ise Haydar atandı

Üst Kademe Yöneticileri Yasası uyarınca Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne Erhan Akar, Tarım Dairesi Müdürlüğü’ne ise Murat Haydar atandı.

Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevinde yer alan Hamdi Turgut Vehbi 12 Nisan 2025 itibarıyla görevden alınarak, yerine Erhan Akar getirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Dairesi Müdürlüğü görevine ise 12 Nisan 2025 tarihinden itibaren Murat Haydar atandı.