Cumhurbaşkanlığı: “Ayça Alav’ın katil zanlıları güneye kaçtı”

Lefkoşa’da Cuma günü meydana gelen Ayça Alav cinayetiyle ilgili aranan 2 zanlının, Kıbrıs’ın güneyine geçtiği ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile Kıbrıs Cumhuriyeti nezdinde girişimler başlatıldığı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen, Ayça Alav’ın öldürülmesi ile ilgili cinayet zanlısı olarak aranmakta olan iki şahısın, Kıbrıs’ın güneyine kaçtığı yönünde bilgi edinilmesinin ardından zanlıların tutuklanması ve kuzeye iade edilmesi adına gerekli girişimlerin başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “zanlıların tutuklanmaları ile ilgili çalışmalar hassasiyetle devam etmektedir” denildi.

Otopsi yapıldı: "ağız-burun kapaması, boyun basısı ve asfiksi"

Öte yandan Ayça Alav'a otopsi yapıldı. Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre Alav'ın otopsisinde ölüm nedeninin "ağız-burun kapaması, boyun basısı ve asfiksi olduğu" belirlendi.

Girne’de yaşayan 45 yaşındaki Alev Alav, Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde Mevlevi Tekke Sokak’taki dükkanında ölü bulunmuştu.

Alav’ın katil zanlılarına kaçmaları için yardım ettikleri şüphesiyle 2 kişinin tutuklandığını açıklayan polis, katil zanlıların arandığını bildirmişti.