“Cumhurbaşkanı'nın örtülü ödeneği %85 oranında arttırılıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Cumhurbaşkanının örtülü ödeneğinin yüzde 85 oranında arttırılması kolların sıvandığını açıkladı.

Kişisel sosyla medya hesabından açıklama yapan Barçın, "2025 Bütçe Yasa Tasarısı'nda bir önceki yıla göre gelirlerde yüzde 66.38 artış öngörülürken Cumhurbaşkanının örtülü ödeneği bu sefer yüzde 85 artırılıyor" ifadelerini kullandı.

Barçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

2024 yılı Bütçesinde bir önceki yıla göre gelirlerde %119.30 artış öngörülürken, Cumhurbaşkanının Örtülü Ödeneği %33 artırılmıştı.

2025 Bütçe Yasa Tasarısı'nda ise bir önceki yıla göre gelirlerde %66.38 artış öngörülürken Cumhurbaşkanının Örtülü Ödeneği bu sefer %85 artırılıyor.

Gelirlerde ciddi bir sıkıntı yaşayan ve tarihi bir Bütçe Açığı ile hazırlanan Bütçe Yasa Tasarısında gelirlerin artış oranından ve enflasyon oranından çok daha fazla bir şekilde Cumhurbaşkanının Örtülü Ödeneğinin artırılması ve buna karşın da UBP, DP ve YDP tarafından çalışanların Hayat Pahalılığı Ödeneğine göz dikilmesi asla kabul edilmez.

Ekim 2025'teki Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yapılan bu düzenlemeyi, bu toplum unutmayacak ve günü geldiğinde gereken cevabı sizlere verecektir.