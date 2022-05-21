"Cumhurbaşkanına karşı hoşnutsuz olmak" suç sayılacak!

"Cumhurbaşkanına karşı hoşnutsuz olmanın ve soğukluk hissetmenin" suç olarak tanımlanmasına yönelik düzenleme içeren Ceza Değişiklik Yasası, UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından Meclis'e gönderildi.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı yasaya sert tepki gösterdi, tasarıyı hazırlayanların faşist ve gerici olduğunu söyledi.

Esendağlı, "Biz, düşünce ve ifadeye yönelik ceza öngören tüm maddelerin yasalardan temizlenmesini beklerken; 2022 yılının Mayıs ayında KKTC Meclisi’ne gönderilen tasarıya bak sen!!! Aldığınız örnekler hiç tamam değil. Hiç uzatmayalım. Bunu yazan da, geçiren de, uygulayan da faşisttir, gericidir, korkaktır!" ifadelerini kullandı.