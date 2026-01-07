Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, EL-SEN yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erhürman sendika heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sendikanın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu ise sendikanın faaliyetleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Erhürman’a bilgi verdi.

Kabulde sendika yönetimi, Cumhurbaşkanı Erhürman’a ziyaret anısına hediye takdim etti.