"Cumhurbaşkanı seçimleri sonrası erken seçim tarihi belirleyelim"

Hükümetin küçük ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ilçe başkanları ve parti yönetimi ile birlikte Ulaştırma Bakanlığı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Meclis'te yaşanan krize işaret eden Arıklı, yaşananlar üzerine Meclis'in çalışmasının durduğunu söyledi.

Arıklı, Meclis Başkanı seçiminin YDP için bittiğini ancak yaşanan kriz konusunda sorumlunun Hükümetin büyük ortağı UBP olduğunu, kurultay kavgası yaşandığını ifade etti.

Arıklı, Meclis Başkanı seçiminde kullanılan üç geçersiz oy ile ilgili farklı hukukçulara görüş sorduğunu ve ortaya çıkan görüşlerin olumlu yönde olduğunu iddia etti, "bu hukukçuların, Meclis hukukçularından ne farkı var" diye sordu.

CTP'ye Meclisten istifa çağrısı yaptığını anımsatan Arıklı, CTP lideri Erhürman'ın "Hükümetten istifa et, ben biz de ciddiye alalım" dediğini anımsattı.

Arıklı, Hükümetten çekilmeyeceğini ancak 19 CTP Milletvekilinin istifa etmesi halinde, kendisinin de edeceğini söyledi, istifa mektubunu çıkarttı.

Arıklı, istifa mektubunu ilerleyen saatlerde CTP Genel Merkezine götüreceklerini söyledi.

Arıklı ayrıca ikinci bir teklif daha sunarak, CTP'nin UBP Milletvekili Ziya Öztürkler'in Meclis Başkanı olmasını kabul etmesi şartıyla Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından erken seçim tarihi belirlemesini istedi.

Arıklı, bu konuda Demokrat Parti ile görüştüklerini, eğer CTP isterse bu tarihi UBP'ye sunacaklarını söyledi.