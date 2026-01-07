Cumhurbaşkanı Erhürman, Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Martin Bezák ile görüştü
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Martin Bezák’ı makamında kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erhürman ile Slovakya Büyükelçi Bezák, son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Erhürman’a kabulde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik etti.
