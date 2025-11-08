Cumhurbaşkanı Erhürman, Bienal Lefkoşa’nın açılış resepsiyonuna katıldı
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Bienal Lefkoşa’nın Arabahmet Kültür Evi’nde düzenlenen açılış resepsiyonuna katılım gösterdi.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa’nın farklı noktalarında bir ay boyunca “Merhamet” temasıyla sanat eserleri, sergiler, performanslar, söyleşiler ve konserlerin yer alacağı Bienal Lefkoşa’nın Arabahmet Kültür Evi’nde düzenlenen açılış resepsiyonuna katıldı.
Cumhurbaşkanı Erhürman’a açılışta katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte etkinlik kapsamında gerçekleştirilen sergiyi gezdi.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, açılışta emeği geçen herkese teşekkür etti.
