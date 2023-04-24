CTP’nin piyango çekiliş sonuçları belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) her yıl “Ciddi, Güvenilir, Büyük Piyango” sloganıyla düzenlediği kuruluş yıldönümü piyangosu bilet çekimi, bugün gerçekleştirildi.

Çekilişin iki büyük ikramiyesi olan BMW X1 model araç 035681 numaralı bilete, Mercedes A180 model araç ise 035602 numaralı bilete isabet etti.

Çekilişin diğer sonuçları, haberle birlikte gönderilen ekte yer almaktadır.